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Тело азербайджанского военнослужащего найдено близ одной из армянских боевых позиций

Тело азербайджанского военнослужащего найдено близ одной из армянских боевых позиций
23 ноября 2017 - 16:37 AMT

PanARMENIAN.Net - Утром 23 ноября напротив одной из боевых позиций, дислоцированной в юго-западном направлении государственной границы Армении, в нейтральной зоне, военнослужащие ВС Армении обнаружили тело азербайджанского военнослужащего. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.

Согласно полученным оперативно-розыскным данным, данный военнослужащий является капитаном ВС Азербайджана, командиром роты, который после имевшего место в воинской части преступления совершил побег.

Министерство обороны Армении выражает готовность оказать содействие в вопросе передачи тела военнослужащего азербайджанской стороне при посредничестве Международного комитета красного креста.

Обстоятельства инцидента уточняются.

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