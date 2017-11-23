Тело азербайджанского военнослужащего найдено близ одной из армянских боевых позиций
23 ноября 2017 - 16:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Утром 23 ноября напротив одной из боевых позиций, дислоцированной в юго-западном направлении государственной границы Армении, в нейтральной зоне, военнослужащие ВС Армении обнаружили тело азербайджанского военнослужащего. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.
Согласно полученным оперативно-розыскным данным, данный военнослужащий является капитаном ВС Азербайджана, командиром роты, который после имевшего место в воинской части преступления совершил побег.
Министерство обороны Армении выражает готовность оказать содействие в вопросе передачи тела военнослужащего азербайджанской стороне при посредничестве Международного комитета красного креста.
Обстоятельства инцидента уточняются.
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