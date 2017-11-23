Лишившийся ног и правой руки майор ВС Армении стал чемпионом мира по армрестлингу
23 ноября 2017 - 17:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Майор ВС Армении, спортсмен Саргис Степанян, лишившийся ног и правой руки в 2014 году, завоевал 2 медали на чемпионате мира по армрестлингу среди людей, имеющих инвалидность, и стал чемпионом. Об этом сам Степанян написал на своей странице Facebook.
Чемпионат прошел 18-21 ноября.
Степанян занял первое место среди спортсменов с проблемами опорно-двигательного аппарата, которые соревновались в польском городе Румя. Он завоевал две золотые медали в весовых категориях 75 кг и 80 кг, а также выиграл серебряную медаль среди спортсменов-тяжеловесов.
Саркис Степанян был ранен летом 2014 года, когда выводил раненого товарища с заминированной территории при нейтрализации диверсионной вылазки азербайджанской стороны. Ему ампутировали обе ноги и правую руку.
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