Лишившийся ног и правой руки майор ВС Армении стал чемпионом мира по армрестлингу

PanARMENIAN.Net - Майор ВС Армении, спортсмен Саргис Степанян, лишившийся ног и правой руки в 2014 году, завоевал 2 медали на чемпионате мира по армрестлингу среди людей, имеющих инвалидность, и стал чемпионом. Об этом сам Степанян написал на своей странице Facebook.

Чемпионат прошел 18-21 ноября.

Степанян занял первое место среди спортсменов с проблемами опорно-двигательного аппарата, которые соревновались в польском городе Румя. Он завоевал две золотые медали в весовых категориях 75 кг и 80 кг, а также выиграл серебряную медаль среди спортсменов-тяжеловесов.

Саркис Степанян был ранен летом 2014 года, когда выводил раненого товарища с заминированной территории при нейтрализации диверсионной вылазки азербайджанской стороны. Ему ампутировали обе ноги и правую руку.