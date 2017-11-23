Сборная Армении по футболу сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА

PanARMENIAN.Net - Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала обновленную версию рейтинга сборных.

Согласно новым данным, сборная Армении с 392 очками продолжает располагаться на 90-м месте.

Первое место в рейтинге занимает Германия, на второй строчке расположилась Бразилия, тройку замыкает Португалия.

В топ-10 рейтинга ФИФА входят также Аргентина, Бельгия, Испания, Польша, Швейцария, Франция и Чили.

Сборная Армении в ноябре провела две товарищеские игры, обыграв команды Белоруссии (4:1) и Кипра (3:2).