Сборная Армении по футболу сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА
23 ноября 2017 - 16:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала обновленную версию рейтинга сборных.
Согласно новым данным, сборная Армении с 392 очками продолжает располагаться на 90-м месте.
Первое место в рейтинге занимает Германия, на второй строчке расположилась Бразилия, тройку замыкает Португалия.
В топ-10 рейтинга ФИФА входят также Аргентина, Бельгия, Испания, Польша, Швейцария, Франция и Чили.
Сборная Армении в ноябре провела две товарищеские игры, обыграв команды Белоруссии (4:1) и Кипра (3:2).
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