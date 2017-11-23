Маск: Искусственный интеллект уничтожит человечество
23 ноября 2017 - 18:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Предприниматель Илон Маск заявил, что искусственный интеллект (ИИ) в конечном итоге уничтожит человечество.
По словам Маска, всякие попытки сделать искусственный интеллект безопаснее имеют от пяти до десяти процентов шанса на успех. Маск уверен, что ИИ потенциально может быть более опасным, чем ядерное оружие, пишет Lenta.ru со ссылкой на изданиеFuturism.
В 2016 году он сказал, что человечество не сможет выиграть битву с ИИ и останется далеко позади в развитии. «Смягчает ситуацию со сверхинтеллектом лишь то, что мы будем настолько отсталыми, что станем чем-то вроде домашних животных для машин», — добавил Маск.
В феврале 2017 года физик-теоретик Стивен Хокинг и Маск поддержали принципы, которые должны гарантировать, что ИИ не причинит вреда человеку и будет служить ему на благо. Список был составлен на январской конференции, посвященной искусственному интеллекту.
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