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Tesla успела за 100 дней установить в Австралии самую большую в мире батарею

Tesla успела за 100 дней установить в Австралии самую большую в мире батарею
23 ноября 2017 - 18:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Tesla отчиталась об окончании работ по установке в штате Южная Австралия батарейной системы Powerpack выходной мощностью 100 мегаватт. Теперь местные власти проверяют установку, чтобы окончательно запустить ее 1 декабря.

Основатель компании Илон Маск поздравил сотрудников Tesla с завершением работ «в рекордные сроки». Проект, как и обещал Маск, был завершен в течение 100 дней — работы официально начались 29 сентября, пишет Meduza со ссылкой на Mashable.

При этом, к сентябрю, когда был дан официальный старт работам, система уже функционировала на проектной мощности 50 мегаватт.

Маск заключил пари об установке Powerpack емкостью 129 мегаватт-часов около Джеймстауна в марте 2017 года. Он обещал, что система будет готова в течение ста дней, в противном случае Tesla возьмет расходы на себя.

Система хранения энергии в Южной Австралии нужна из-за частых отключений, в том числе во время стихийных бедствий. Предполагается, что система будет подключена к ветрякам.

Ссылки по теме:
Meduza: Илон Маск установил в Австралии самую большую в мире батарею за 100 дней. Как и обещал
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