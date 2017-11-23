Tesla успела за 100 дней установить в Австралии самую большую в мире батарею
23 ноября 2017 - 18:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Tesla отчиталась об окончании работ по установке в штате Южная Австралия батарейной системы Powerpack выходной мощностью 100 мегаватт. Теперь местные власти проверяют установку, чтобы окончательно запустить ее 1 декабря.
Основатель компании Илон Маск поздравил сотрудников Tesla с завершением работ «в рекордные сроки». Проект, как и обещал Маск, был завершен в течение 100 дней — работы официально начались 29 сентября, пишет Meduza со ссылкой на Mashable.
При этом, к сентябрю, когда был дан официальный старт работам, система уже функционировала на проектной мощности 50 мегаватт.
Маск заключил пари об установке Powerpack емкостью 129 мегаватт-часов около Джеймстауна в марте 2017 года. Он обещал, что система будет готова в течение ста дней, в противном случае Tesla возьмет расходы на себя.
Система хранения энергии в Южной Австралии нужна из-за частых отключений, в том числе во время стихийных бедствий. Предполагается, что система будет подключена к ветрякам.
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