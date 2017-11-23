Эстония, Латвия и Литва собираются принять участие в борьбе с ИГ. С небольшим опозданием

PanARMENIAN.Net - Латвия, Литва и Эстония готовятся принять участие в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ). Об этом заявил командующий Вооруженными силами (ВС) Литвы Йонас Витаутас Жукаускас.

Пока непонятно, как прибалтийские солдаты и офицеры будут сражаться с террористами — вместе или по отдельности, сообщает Baltnews.

По его словам, Рига, Вильнюс и Таллин отказались от идеи создания совместных Сил спецопераций и в данный момент рассматриваются иные виды сотрудничества. При этом генерал подчеркнул, что на Ближний Восток отправится сводный отряд, состоящий из военнослужащих армий трех стран.

«Так или иначе, будет общее подразделение», — добавил Жукаускас.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис отметил, что к создаваемому совместному подразделению Сил спецопераций должны присоединиться Литва и Латвия, а Эстония должна предоставить другие мощности.

Отправка группы в Ирак должна состояться в начале 2018 года.

Власти Ирака объявили 23 ноября о начале операции по освобождению от боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ) последнего контролируемого джихадистами региона на территории страны. В наступлении участвуют силы армии и полиции, а также шиитские добровольческие отряды.

17 ноября вооруженные силы Ирака освободили от боевиков последний город, остававшийся под их конролем: небольшое поселение Рава в долине Евфрата на сирийской границе. Это позволило главе правительства страны Хейдару аль-Абади заявить, что армия нанесла военное поражение экстремистам, однако о полной победе над ИГ можно будет объявить только после зачистки пустынных районов страны.