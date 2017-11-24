ЕНП призывает стороны карабахского конфликта соблюдать соглашение о прекращении огня 1994-1995 гг
24 ноября 2017 - 12:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Европейская народная партия (ЕНП) призывает стороны карабахского конфликта оставаться верными соглашениям о прекращении огня от 1994-1995 годов. Об этом говорится в декларации, принятой 23 ноября на саммите ЕНП в Брюсселе.
«Мы подтверждаем свою полную поддержку усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ в деле мирного урегулирования карабахского конфликта, основанным на международном праве, в частности, неприменении силы и угроз применения силы, территориальной целостности и равных прав, а также права народов на самоопределение. Мы призываем стороны оставаться верными соглашениям о прекращении огня 1994-1995 годов, внедрить механизмы доверия, снизить напряжение на линии соприкосновения, применить механизмы, о которых были договоренности по результатам саммитов в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве»,- говорится в декларации.
Находящийся с рабочим визитом в Бельгии президент Армении Серж Саргсян в Брюсселе участвует в саммите Европейской народной партии (ЕНП).
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