Саргсян коснулся повестки сотрудничества Армения - Евросоюз на саммите ЕНП в Брюсселе
24 ноября 2017 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян на саммите Европейской народной партии (ЕНП) в Брюсселе выступил с речью, в которой коснулся повестки сотрудничества и динамики развития отношений Армения - Евросоюз, важности обсуждаемых на брюссельских саммитах ЕНП и Восточного партнёрства вопросов, подготовленного к подписанию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, а также работы, ведущейся в направлении развития межпартийного сотрудничества.
Отметив, что в 2017 году исполняется пятилетняя годовщина членства РПА в ЕНП, Саргсян заметил, что несмотря на сравнительно короткий отрезок времени, благодаря совместной работе, РПА полноценно интегрировалась в эту европейскую семью. Сотрудничество ЕНП с РПА, по оценке президента, стало для Армении также одной из важнейших площадок участия в европейской политике.
Саргсян счел примечательным, что в резолюции Европейского парламента 15 ноября Армения характеризуется как страна, которая успешно совмещает членство в ЕАЭС и участие в стратегии соседства ЕС. Президент заверил, что и впредь Армения будет продолжать руководствоваться именно этой формулой сосуществования.
Президент выразил надежду, что завтрашние обсуждения саммита Восточного партнерства ЕС будут результативными и удастся сделать общую инициативу более целенаправленной, а результаты - более заметными и осязаемыми для общественности.
В саммите принимают участие председатели Европейского совета и Европейской комиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер, председатель Европейского парламента Антонио Таянии, главы государств и правительств ЕС и стран Восточного партнёрства, представляющие входящие в ЕНП партии.
В рамках повестки участники саммита обсуждают актуальные проблемы общеевропейского значения и подготовительные работы саммита Восточного партнёрства, во время которого будут обсуждаться вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в отраслях, которые определены как приоритетные на Рижском саммите 2015 года.
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