Аронян единолично возглавляет турнирную таблицу Гран-при ФИДЕ
24 ноября 2017 - 11:05 AMT
PanARMENIAN.Net - За два тура до финиша заключительного этапа Гран-при ФИДЕ в Пальма-де-Мальорке (Испания) армянский гроссмейстер Левон Аронян продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу.
В седьмом туре представитель Армении черными сыграл вничью с венгром Ричардом Раппортом. Аронян с 4,5 очками на пол-очка опережает сразу восемь шахматистов, передает пресс-служба НОКА.
В восьмом туре лидер турнира белыми сыграет с Евгением Томашевским (Россия).
С 16 по 25 ноября в Пальма-де-Мальорке (Испания) проходит четвертый, заключительный этап Гран-при ФИДЕ. По швейцарской системе в 9 туров играют 18 шахматистов.
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