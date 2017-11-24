Ереван - в топ-5 лучших городов СНГ для зимних путешествий россиян

PanARMENIAN.Net - Столица Армении входит в топ-5 рейтинга лучших городов СНГ для зимних путешествий российских туристов. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности турпоездок этой зимой.

По данным агентства, туристы приезжают в Армению зимой в среднем на 4,5 дня и расходуют $65 в сутки.

Минск, Алматы, Баку, Астана, Ереван, Ташкент, Брест, Бишкек, Кишинев и Гянджа составляют топ-10 самых популярных у российских туристов городов СНГ на новогодние праздники.

В столицы государств СНГ туристы путешествуют в выходные дни, а также в туры на горнолыжные курорты: Цахкадзор в Армении, Чимбулак в Казахстане и Силичи в Минской области Беларуси.

Для недорогих поездок в СНГ популярны Кишинев и Бишкек, а для отдыха «люкс» лидирует Астана.

В России новогодние праздники пройдут с 30 декабря по 8 января.