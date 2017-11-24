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На дорогах Армении местами образовался гололед: Верхний Ларс закрыт для грузовиков

На дорогах Армении местами образовался гололед: Верхний Ларс закрыт для грузовиков
24 ноября 2017 - 12:09 AMT

PanARMENIAN.Net - 24 ноября, по состоянию на 11:00 по местному времени, на некоторых автомагистралях в Армении образовался гололед. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

При этом закрытых и труднопроходимых дорог на территории Армении нет. Ночью 24 ноября в большинстве регионов Армении, днем в Вайоц дзоре и Сюнике прогнозируются осадки, в горных районах и предгорьях – в виде снега, а в долинах – мокрого снега.

На дорогах Апаран-Спитак, Сисиан-Горайк, Зангер-Сараван, Ноемберян-Джуджеван-Воскепар местами образовался гололед. В городах Капан, Горис Каджаран Сюникской области и Джермук Вайоцдзорской области республики наблюдались осадки в виде снега.

Исходя из ожидаемых неблагоприятных погодных условий, МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в вышеупомянутые области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

По данным департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда грузовых автомобилей.

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