На дорогах Армении местами образовался гололед: Верхний Ларс закрыт для грузовиков
24 ноября 2017 - 12:09 AMT
PanARMENIAN.Net - 24 ноября, по состоянию на 11:00 по местному времени, на некоторых автомагистралях в Армении образовался гололед. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.
При этом закрытых и труднопроходимых дорог на территории Армении нет. Ночью 24 ноября в большинстве регионов Армении, днем в Вайоц дзоре и Сюнике прогнозируются осадки, в горных районах и предгорьях – в виде снега, а в долинах – мокрого снега.
На дорогах Апаран-Спитак, Сисиан-Горайк, Зангер-Сараван, Ноемберян-Джуджеван-Воскепар местами образовался гололед. В городах Капан, Горис Каджаран Сюникской области и Джермук Вайоцдзорской области республики наблюдались осадки в виде снега.
Исходя из ожидаемых неблагоприятных погодных условий, МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в вышеупомянутые области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
По данным департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда грузовых автомобилей.
Самое значимое
По словам основателя фонда Рубена Хачатряна, выяснилось, что у зафиксированного на камеру животного было 3 лапы
Расположенные в юго-восточной части Армении, в старинном винодельческом районе, эти виноградники были выращены четырьмя поколениями армян
Как рассказал в беседе с PanARMENIAN.Net сам Ваан, идея производить содовую, которую можно будет использовать в коктейлях, пришла ему еще давно, так как сам он работает в барной индустрии
Как сообщила Социал-демократическая партия Эстонии, которая ранее инициировала в столичном парламенте соответствующий законопроект, установкой памятника займется специально созданная комиссия
Partner news
Последние новости
Новое землетрясение в Иране: Около 40 человек пострадали По его словам, люди получили травмы в тот момент, когда пытались покинуть свои дома. После этого их доставили в больницу
Саргсян в Брюсселе: Армению характеризуют как страну, сближающую различные интеграционные структуры По его словам, это соглашение - не только новый юридический документ, а отображение той основанной на правах человека и основополагающих свободах системы ценностей, которую Армения исповедует
Взрыв в Египте: Более 80 человек погибли Террористы ворвались в мечеть неподалеку от города Эль-Ариш во время пятничной молитвы. Боевики подорвали там бомбу, а затем открыли огонь по выбегавшим из помещения людям
Захарова опровергла информацию СМИ о «плане Путина» по Карабаху Урегулирование карабахского конфликта остается приоритетным для России, сказала Захарова