Президент РА и король Бельгии обсудили динамику развития отношений Армения-ЕС
24 ноября 2017 - 12:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Серж Саргсян в рамках рабочего визита в Бельгию встретился с королем Бельгии Филиппом.Они обсудили динамику развития отношений Армения-ЕС, а также реализованные по сей день и находящиеся в процессе реализации реформы, в проведении которых Армении помогает ЕС.
Президент РА и король Бельгии сочли свою встречу и брюссельский визит Саргсяна хорошей возможностью обобщить путь, пройденный за четверть века со времени установления дипломатических отношений между Арменией и Бельгией, а также чтобы обсудить перспективы дальнейшего развития отношений. Собеседники выразили надежду, что в результате визита армяно-бельгийские дружественные отношения укрепятся новыми инициативами сотрудничества.
Саргсян с удовлетворением констатировал, что в течение прошедших лет для межгосударственных отношений двух стран были характерны взаимное доверие, желание по всем вопросам достигнуть взаимопонимания и поддержки друг друга, что, по убеждению президента, в большой степени обусловлено историческим прошлым двух народов. Президент отметил, что Бельгия для Армении важный партнер как в двусторонних отношениях, так и на многосторонних площадках, в частности, в ЕС. Собеседники коснулись также намеченного к подписанию в рамках саммита Восточного партнерства нового рамочного документа, определяющего отношения Армении и ЕС - Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве.
Учитывая, что Бельгия - один из ведущих торговых партнеров Армении в ЕС, помимо двусторонних политических отношений стороны обсудили также возможности дальнейшего углубления армяно-бельгийских торгово-экономических связей.
В ходе встречи президент от имени армянского народа выразил благодарность Бельгии за принятие как в Палате Представителей, так и со стороны Сената резолюции, признающей Геноцид армян.
Президент Армении Серж Саргсян на саммите Европейской народной партии (ЕНП) в Брюсселе выступил с речью, в которой коснулся повестки сотрудничества и динамики развития отношений Армения - Евросоюз, важности обсуждаемых на брюссельских саммитах ЕНП и Восточного партнёрства вопросов, подготовленного к подписанию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, а также работы, ведущейся в направлении развития межпартийного сотрудничества.
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