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Мнацаканов - «отец ресторанного сервиса»: В Петербурге 2 заведения армянина вошли в топ-5 лучших

Мнацаканов - «отец ресторанного сервиса»: В Петербурге 2 заведения армянина вошли в топ-5 лучших
24 ноября 2017 - 11:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Известный российский ресторатор армянского происхождения Арам Мнацаканов на церемонии вручения национальной ресторанной премии премии WHERETOEAT St.PETERSBURG 2017 в Санкт-Петербурге подтвердил свой чемпионский титул.

Два ресторана «отца ресторанного сервиса», как назвали Мнацаканова участники премии, - Jerome и Probka вошли в десятку лучших в 2017 году, разместившись на третьем и пятом месте, соответственно. Ресторан Probka также стал победителем в номинации «Выбор консьержей», передает РБК.

Лучшим гастрономическим заведением Петербурга в 2017 году признан Tartarbar Дмитрия Блинова и Рената Маликова.

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