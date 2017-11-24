Мнацаканов - «отец ресторанного сервиса»: В Петербурге 2 заведения армянина вошли в топ-5 лучших
24 ноября 2017 - 11:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный российский ресторатор армянского происхождения Арам Мнацаканов на церемонии вручения национальной ресторанной премии премии WHERETOEAT St.PETERSBURG 2017 в Санкт-Петербурге подтвердил свой чемпионский титул.
Два ресторана «отца ресторанного сервиса», как назвали Мнацаканова участники премии, - Jerome и Probka вошли в десятку лучших в 2017 году, разместившись на третьем и пятом месте, соответственно. Ресторан Probka также стал победителем в номинации «Выбор консьержей», передает РБК.
Лучшим гастрономическим заведением Петербурга в 2017 году признан Tartarbar Дмитрия Блинова и Рената Маликова.
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