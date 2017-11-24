Ученые нашли средство против облысения
24 ноября 2017 - 12:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Ученые из Университета Йонсей (Южная Корея) создали препарат, который в короткий срок вызывает рост новых волос.
Исследование опубликовано в Journal of Investigative Dermatology.
Новый препарат блокирует синтез двух белков, которые, соединяясь, препятствуют регенерации волосяных фолликул. Эксперименты, проведенные на мышах, показали, что рост волос у грызунов возобновлялся через 28 суток после начала терапии, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Independent.
В планы ученых входит проверка того, безопасен ли найденный ими препарат для животных. Авторы отмечают, что их исследование основано на работе калифорнийских специалистов, которые стимулировали рост волос при помощи стволовых клеток.
Летом 2017 года американские ученые предложили активизировать стволовые клетки в фолликуле, которые отвечают за рост волос, при помощи разблокирования производства солей молочной кислоты в элементарной единице организма.
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