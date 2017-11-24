Новый электрогрузовик Tesla будет стоить от $150.000
24 ноября 2017 - 16:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Tesla Inc. объявила предварительную стоимость нового электрического грузовика; в зависимости от запаса хода цена составит от$150.000.
Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью $150.000 и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью $180.000. Для заказа таких электрогрузовиков покупателям необходимо внести предоплату в размере 20 тысяч долларов. Кроме того, клиенты смогут заказать автомобиль специальной модификации — Founders Edition за 200 тысяч долларов, пишет РИА Новости.
Ранее Tesla представила прототип электрического грузовика Tesla Semi. Глава компании Илон Маск лично прибыл на мероприятие в кабине одной из фур, представленных в калифорнийском Хоторне. Серийное производство Tesla Semi планируется начать в 2019 году.
Новый электрогрузовик будет оснащен автопилотом и сможет окупиться за два года. Отмечалось, что максимальное расстояние поездки на грузовике составляет более 800 километров, а всего полчаса подзарядки позволят Tesla Semi преодолеть расстояние в 650 километров. Компания отметила, что 80% перевозок сейчас не превышают 400 километров.
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