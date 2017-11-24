Перу могут отстранить от ЧМ-2018 из-за изменения государственных законов

PanARMENIAN.Net - В Перу могут принять закон, который приведет местный футбол к катастрофе. Депутат Палома Носеда внесла проект закона, согласно которому Федерация перуанского футбола перейдет под контроль государства.

Вмешательство государства и любых третьих лиц в работу национальных федераций запрещено уставом ФИФА, и в случае принятия закона сборная Перу может быть исключена из числа участников ЧМ-2018, передает Eurosport со ссылкой на Libero.

Кто заменит Перу при худшем сценарии, непонятно. По информации AS, не исключено, что ФИФА пригласит одного из крупнейших неудачников квалификации: либо Чили, либо Италию, либо Нидерланды.

Сборная Перу стала последней 32-й командой, обеспечившей себе поездку в Россию.