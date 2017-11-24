Захарова опровергла информацию СМИ о «плане Путина» по Карабаху
24 ноября 2017 - 17:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию СМИ о якобы переданном главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе визита в Ереван «плане президента РФ Владимира Путина» по урегулированию в Карабахе, опровергнув эту информацию.
«Я бы это прокомментировала только одним образом, мы всегда рекомендуем всем, безусловно, сохраняя свой творческий подход к изложению новостей, все-таки иногда пользоваться, и, по возможности делать это часто, информацией первоисточника. Вы правильно сказали, что неоднократно комментировалась эта тема, мы комментировали эти визиты до, во время и после. И однозначно давали ответ на этот вопрос. Поэтому у нас работает сайт министерства иностранных дел, у нас проходят брифинги и пресс-конференции, мы всегда детально, до мельчайших подробностей конкретно отвечаем на все поставленные вопросы», — сказала Захарова, отвечая на вопрос, как можно прокомментировать информацию азербайджанских СМИ о том, что Лавров в ходе визита в регион привез некий «план Путина» по урегулированию в Карабахе.
Отвечая на вопрос о том, не могла бы Захарова резюмировать итоги встреч по карабахскому урегулированию, которые прошли в последние две недели в Москве, Баку и Ереване, официальный представитель МИД России отметила, что «особая дипломатическая активность по урегулированию конфликта не вызревает за короткое время, это результат постоянной работы», и что урегулирование карабахского конфликта остается приоритетным для России.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном в Ереване заявил, что не настроен оптимистично в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. «Проблема трудная, и весь опыт наших переговоров говорит о том, что быстро они не завершатся. Я уже на пресс-конференции в Баку отмечал наличие всех компонентов решения этой проблемы.Эти компоненты сформированы в пакет. Очень трудно взять один, два или три и предложить договариваться на этой основе, потому что в этом случае выпадают балансирующие компоненты и не будет результата, на который мы все рассчитываем»,- сказал Лавров.
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