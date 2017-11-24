Саргсян в Брюсселе: Армению характеризуют как страну, сближающую различные интеграционные структуры

PanARMENIAN.Net - Многочисленные международные партнеры характеризуют Армению как страну, сближающую различные интеграционные структуры, руководствуясь духом согласия и сопоставления интересов, сотрудничества и сосуществования, что чрезвычайно обязывает. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян на саммите Восточного партнерства ЕС в Брюсселе.

«2017 год по праву можно считать важной вехой в четвертьвековой истории отношений Армения-ЕС, что будет ознаменовано сегодня, в рамках этого саммита, подписанием Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС. Это всеохватный документ, отображает значительные развития наших двусторонних отношений за последний период и определяет необходимые для их углубления ориентиры»,- заявил президент.

По его словам, это соглашение - не только новый юридический документ, а отображение той основанной на правах человека и основополагающих свободах системы ценностей, которую Армения исповедует.

«В основу соглашения заложены такие важные положения укрепления демократии, каковыми являются приоритет права, укрепление правосудия, развитие государственных и общественных институтов, хорошее управление. Эффективное воплощение в жизнь этих положений имеет жизненно важное значение с точки зрения успешной реализации дальнейших реформ в нашей стране. Именно основанное на этих совместных ценностях развитие является залогом долгосрочного и устойчивого прогресса каждого ответственного члена международного сообщества. Я благодарен руководству Европейского Совета за оказанную в течение этого процесса поддержку»,- отметил президент.

По словам Саргсяна, соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве - общий успех Армении и стран ЕС, и может стать положительным прецедентом для других программ.

«Президент Азербайджана в очередной раз озвучивает безосновательные обвинения в адрес Армении. Сколь ни пытается Азербайджан, к месту или неуместно, извратить сущность карабахского конфликта и его мирного урегулирования, всё равно, урегулирование конфликта основывается на трёх принципах международного права, а именно: неприменение силы или угрозы силой, территориальная целостность и право народов на самоопределение, которые предложены единственной занимающейся урегулированием конфликта имеющей международный мандат структурой - сопредседательством Минской группы ОБСЕ. В этом контексте разрешение конфликта без реализации права народа НК на свободное самоопределение, просто, невозможно»,- подчеркнул Саргсян.

«ООН никогда не принимала резолюции по части урегулирования вопроса Нагорного Карабаха. Принятые в 1993 году со стороны ООН четыре резолюции касались прекращения военных действий в части Нагорного Карабаха, от чего Азербайджан отказался. И сейчас, 25 лет спустя, говорить о том, что Армения не выполняет свои обязательства, думаю, несвоевременно. Надеюсь, что урегулирование существующих в регионе Восточного партнёрства проблем позволит иметь более мирную, благополучную Европу. Армения будет и впредь верна своему видению укрепления мира и устойчивого развития»,- заключил президент.

24 ноября проходит пятый саммит «Восточного партнерства» в Брюсселе. Самым громким событием саммита в Брюсселе может стать подписание соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией.