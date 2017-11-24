Новое землетрясение в Иране: Около 40 человек пострадали
24 ноября 2017 - 17:57 AMT
PanARMENIAN.Net - По меньшей мере 36 человек пострадали в результате землетрясения на западе Ирана.
По данным провинциальной службы по кризисных ситуациям, землетрясение магнитудой 4,3 произошло 24 ноября в провинции Лорестан на глубине 10 километров окрестностях города Боруджерд. По предварительным данным, нескольким жилым домам землетрясение нанесло частичный ущерб.
«В результате землетрясения, которое произошло сегодня утром, пострадали 36 человек», — сообщил представитель службы по кризисных ситуациям провинции Реза Арьяи, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.
По его словам, люди получили травмы в тот момент, когда пытались покинуть свои дома. После этого их доставили в больницу, где только двое остаются под присмотром врачей, остальные же после оказанной им медицинской помощи были отпущены.
В середине ноября в соседней с Лорестаном провинции Керманшах произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,2, в результате которого погибли более 400 человек. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Армении, Кувейте, ОАЭ и Израиле.
Самое значимое
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
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