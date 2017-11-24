Новое землетрясение в Иране: Около 40 человек пострадали

PanARMENIAN.Net - По меньшей мере 36 человек пострадали в результате землетрясения на западе Ирана.

По данным провинциальной службы по кризисных ситуациям, землетрясение магнитудой 4,3 произошло 24 ноября в провинции Лорестан на глубине 10 километров окрестностях города Боруджерд. По предварительным данным, нескольким жилым домам землетрясение нанесло частичный ущерб.

«В результате землетрясения, которое произошло сегодня утром, пострадали 36 человек», — сообщил представитель службы по кризисных ситуациям провинции Реза Арьяи, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

По его словам, люди получили травмы в тот момент, когда пытались покинуть свои дома. После этого их доставили в больницу, где только двое остаются под присмотром врачей, остальные же после оказанной им медицинской помощи были отпущены.

В середине ноября в соседней с Лорестаном провинции Керманшах произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,2, в результате которого погибли более 400 человек. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Армении, Кувейте, ОАЭ и Израиле.