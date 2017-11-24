Америабанк получил 2 премии «Превосходства качества» от Ситибанка

PanARMENIAN.Net - Крупнейший международный банк Ситибанкприсудил Америабнку 2 премии по линии реализации международных сделок STP Award 2015 и STP Award 2016 за высокое качество осуществления международных переводов.

Ситибанк присуждает премию «Превосходство качества» лучшим банкам-партнерам со всего мира, как специальную премию за обеспечение самых высоких количественных и качественных стандартов осуществления международных транзакций.

Сотрудничая с банками корреспондентами, Америабанк превалирующую часть международных переводов осуществляет по STP (Straight Through Processing), то есть исключительно автоматически, благодаря чему обеспечивается максимальная скорость осуществления переводов.

ЗАО «Америабанк» является универсальным банком, которое предоставляет инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Это первый инвестиционный банк в Армении, который начиная с 2007 года, предоставляет широкий спектр инновационных банковских услуг.