В Брюсселе приняли итоговую декларацию Восточного партнерства

PanARMENIAN.Net - 24 ноября прошел пятый саммит Восточного партнерства в Брюсселе, в рамках которого была принята итоговая декларация.

Она определяет принципы, которыми должны руководствоваться страны ЕС и 6 стран Восточного партнерства в предстоящие годы в экономической, политической, гуманитарной и других областях.

Общие формулировки по урегулированию конфликтов на территории стран-участников полностью отвечают позициям и подходам Армении, так как, согласно декларации, они должны решаться на основе норм международных прав и принципов с учетом существующих форматов и процессов.

24 ноября проходит пятый саммит «Восточного партнерства» в Брюсселе. Самым громким событием саммита в Брюсселе может стать подписание соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией.

Ранее президентАрмении Серж Саргсян на саммите Восточного партнерства ЕС в Брюсселе заявил, что многочисленные международные партнеры характеризуют Армению как страну, сближающую различные интеграционные структуры, руководствуясь духом согласия и сопоставления интересов, сотрудничества и сосуществования, что чрезвычайно обязывает.