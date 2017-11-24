В Брюсселе приняли итоговую декларацию Восточного партнерства
24 ноября 2017 - 18:57 AMT
PanARMENIAN.Net - 24 ноября прошел пятый саммит Восточного партнерства в Брюсселе, в рамках которого была принята итоговая декларация.
Она определяет принципы, которыми должны руководствоваться страны ЕС и 6 стран Восточного партнерства в предстоящие годы в экономической, политической, гуманитарной и других областях.
Общие формулировки по урегулированию конфликтов на территории стран-участников полностью отвечают позициям и подходам Армении, так как, согласно декларации, они должны решаться на основе норм международных прав и принципов с учетом существующих форматов и процессов.
24 ноября проходит пятый саммит «Восточного партнерства» в Брюсселе. Самым громким событием саммита в Брюсселе может стать подписание соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией.
Ранее президентАрмении Серж Саргсян на саммите Восточного партнерства ЕС в Брюсселе заявил, что многочисленные международные партнеры характеризуют Армению как страну, сближающую различные интеграционные структуры, руководствуясь духом согласия и сопоставления интересов, сотрудничества и сосуществования, что чрезвычайно обязывает.
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Прошедшие в апреле 2017 года в Армении парламентские выборы не были совершенными. Об этом заявил руководитель миссии ЕС в Армении посол Петр Свитальский.
В тот же день состоятся переговоры генсека ОБСЕ с главой МИД Армении и совместная пресс-конференция
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