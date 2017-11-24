Число жертв нападения на мечеть в Египте возросло почти до 200 человек
24 ноября 2017 - 19:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Боевики напали на мечеть в египетской провинции Северный Синай, устроив взрыв и стрельбу во время пятничной молитвы.
В результате случившегося погибли по меньшей мере 184 человека, передает государственное телевидение Египта. Еще более 120 человек получили ранения, пишет BBC.
Взрыв произошел в мечети Аль-Равда в 40 км от административного центра Синая - города Эль-Ариш. Предположительно, сначала нападавшие подорвали бомбу, а потом открыли стрельбу по молящимся.
Боевики подъехали к мечети на четырех внедорожниках, после чего открыли огонь. Сейчас силы египетского министерства внутренних дел ведут их поиск.
Президент Египта Абдель Фаттах Сиси в связи со случившимся созвал совещание силовых ведомств. К настоящему моменту ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.
В последние годы в Египте участились атаки джихадистов. Число терактов возросло после того, как в июле 2013 года вооруженные силы свергли президента Мохаммеда Мурси. За прошедшие четыре года жертвами взрывов стали сотни полицейских, военнослужащих и мирных жителей. Большей частью акции были организованы «Вилаят Синай» - группировки, приближенной к «Исламскому государству».
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