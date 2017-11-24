Армения и ЕС подписали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве
24 ноября 2017 - 19:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения и Евросоюз 24 ноября в рамках пятого саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое стороны парафировали 21 марта 2017 года.
Соглашение подписали министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Этот документ должен усилить сотрудничество между Арменией и ЕС в таких сферах, как энергетика, транспорт, защита окружающей среды и торговля.
Одной из целей соглашения является консолидация всестороннего политического и экономического партнерства и сотрудничества между сторонами на основе общих ценностей и тесных связей, в том числе, повышая участие Армении в политике, программах и работе агентств Европейского Союза.
Ранее президент Армении Серж Саргсян на саммите Восточного партнерства ЕС в Брюсселе заявил, что многочисленные международные партнеры характеризуют Армению как страну, сближающую различные интеграционные структуры, руководствуясь духом согласия и сопоставления интересов, сотрудничества и сосуществования, что чрезвычайно обязывает.
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