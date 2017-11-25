Саргсян выразил соболезнования президенту Египта в связи с терактом в Синае

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с террористическим нападением в городе Бар эль-Абд в мечети эр-Рауда на Северном Синае, которое отняло жизни сотен невинных людей.

«Армения строжайше осуждает это бесчеловечное преступление и подтверждает свою поддержку дружественному Египту в его борьбе против терроризма.

В этот тяжелый момент выражаю свои искренние соболезнования Вам, дружественному народу Египта и родным погибших, желая выдержки и мужества духа, а раненым – скорейшего выздоровления», – говорится в телеграмме соболезнования.

По последним данным, число погибших в результате теракта достигло 235 человек, еще 109 пострадали.

Нападение на людей, собравшихся в суфийской мечети населенного пункта Эр-Рауда в 30 километрах от приграничного с сектором Газа городом Эль-Ариш, произошло 24 ноября.По данным египетских СМИ, силовые структуры уничтожили 15 боевиков, причастных к нападению на мечеть и ликвидированы две машины, на которых боевики пытались скрыться. Президент Египта объявил трехдневный общенациональный траур.