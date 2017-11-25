Пожар в гостинице в Батуми: 11 человек погибли
25 ноября 2017 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - При пожаре в фешенебельной гостинице «Лео Гранд» (Leo Grande) в грузинском Батуми погибли 11 человек, 21 пострадал. Об этом сообщает МВД Грузии.
Среди погибших было 10 граждан Грузии и один гражданин Ирана.
Пожар начался на четвертом этаже отеля 24 ноября примерно в 20:00 по местному времени. Предположительно, эпицентр возгорания находился в спа-салоне. В это время там находились участницы конкурса красоты «Мисс Грузия», все они были вовремя эвакуированы, никто из них не пострадал.
Госпитализация понадобилась 21 человеку. Среди пострадавших при пожаре есть граждане Израиля и Турции. После оказания первой медицинской помощи, жизни ни одному из них опасность не угрожает. Трех пациентов уже выписали из медицинского учреждения, а остальные распределены по разным клиникам Батуми.
В ведомстве отметили, что с первых минут пожара в гостинице к спасательной операции подключились пожарно-спасательные группы Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии в Аджарии, пишет Sputnik-Грузия.
Как оказалось, в одной из самых шикарных в Батуми гостиниц «Лео Гранд» не было пожарных лестниц. Пятизвездочная гостиница открылась в 2015 году в районе порта. По данным турецких СМИ, она принадлежит турецкому бизнесмену Эролу Авгорену, сообщил Первый канал ОВГ.
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