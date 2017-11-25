Правозащитники призывают Европу надавить на Баку с целью прекратить преследования Исмаиловой

PanARMENIAN.Net - Шведский фонд Right Livelihood Award Foundation призвал европейские страны оказать давление на власти Азербайджана с целью прекратить преследования журналистки Хадиджи Исмаиловой.

«Мы призываем всех членов Совета Европы выпустить совместное заявление, чтобы добиться для Хадиджи Исмаиловой отмены запрета покидать страну, разморозки ее банковского счета, а также возможности ей и ее коллегам-журналистам работать в атмосфере, свободной от запугивания», - говорится в заявлении шведского фонда, пишет Deutsche Welle.

В Стокгольме 1 декабря состоится церемония вручения премии «За правильный образ жизни» этого шведского фонда, которая в нынешнем году присуждена Хадидже Исмаиловой. Награда присуждена за «мужество и стойкость при разоблачении коррупции на высшем государственном уровне», сообщил фонд ранее. Исмаилова стала первым азербайджанским лауреатом премии, которую также называют альтернативной Нобелевской.

23 ноября международная организация «Репортеры без границ» и 36 правозащитных НКО обратились к лидерам стран ЕС с открытым письмом, в котором также призвали оказать давление на Баку, добиваясь прекращения жесткого давления на журналистов и правозащитников в этой стране.

Бакинский суд по тяжким преступлениям 1 сентября 2015 года вынес приговор Хадидже Исмаиловой, сотруднице азербайджанского бюро радио «Свобода». Ее признали виновной сразу по нескольким статьям: присвоение и растрата, незаконное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и злоупотребление должностными полномочиями. Сама журналистка сочла процесс политически мотивированным. В мае 2017 года Верховный суд Азербайджана изменил меру пресечения с 7,5 лет лишения свободы на условное.