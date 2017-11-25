Армения примет председательство в Совете министров Франкофонии
25 ноября 2017 - 12:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 25-26 ноября посетит Париж для участия в 34-й министерской конференции Международной организации Франкофонии (МОФ). Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.
В ходе парижской конференции Армения примет председательство в Совете министров Франкофонии.
Планируется, что в ходе министерской конференции будут утверждены сроки проведения саммита и заседаний уставных органов МОФ в 2018 году в Ереване, символ и лозунг саммита, а также основные темы обсуждений.
Самое значимое
Этот документ должен усилить сотрудничество между Арменией и ЕС в таких сферах, как энергетика, транспорт, защита окружающей среды и торговля
По данным источника, исполнительный директор и главный продюсер фестиваля считает фильм Гедигяна одним из лучших
Губернатор Индианы Эрик Холкомб принял декларацию о том, что Османская империя централизованно осуществила уничтожение почти трех миллионов армян, греков, ассирийцев и сирийцев
«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Число жертв теракта в мечети в Египте увеличилось до 305 человек Армия Египта объявила о нанесении авиаударов по машинам террористов. Находившиеся внутри боевики были убиты
Месси продлил контракт с «Барселоной» В новом соглашении 30-летнего Месси с сине-гранатовыми прописана сумма отступных в размере € 700 млн
Состояние основателя Amazon в «черную пятницу» превысило $100 млрд В результате роста акций Amazon на два процента на фоне распродаж состояние Безоса выросла на 2,4 миллиарда долларов — до 100,3 миллиарда
Мануэль Петросян претендует на медаль ЧМ по шахматам U-20 Тигран Арутюнян набрал 5,5 очков и занимает 62-е место. Сирануш Гукасян в первенстве девушек с 4,5 очками находится на 52-м месте