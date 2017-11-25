PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 25-26 ноября посетит Париж для участия в 34-й министерской конференции Международной организации Франкофонии (МОФ). Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

В ходе парижской конференции Армения примет председательство в Совете министров Франкофонии.

Планируется, что в ходе министерской конференции будут утверждены сроки проведения саммита и заседаний уставных органов МОФ в 2018 году в Ереване, символ и лозунг саммита, а также основные темы обсуждений.