Ученые в США впервые вживили в мозг человека влияющий на настроение имплант
25 ноября 2017 - 11:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Две группы нейробиологов из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Массачусетского госпиталя под общим руководством Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) впервые имплантировали в мозг человека нейроимплант, генерирующий электромагнитные волны и таким образом регулирующий поведение и ощущения.
Результаты исследования изложены в журнале Nature.
Это первый нейроимплант с обратной связью, который удалось вживить в мозг живого человека.
Устройство считывает электромагнитное поле мозга, выделяет характерные для разного физического состояния паттерны и создает собственные электромагнитные колебания таким образом, чтобы результирующая собственной электромагнитной активности мозга и импланта создавала колебания с заданными характеристиками, пишет Lenta.ru.
Предполагается, что устройство можно использовать для терапии нервных расстройств, таких как депрессия и посттравматическое расстройство. Устройство уже опробовано на шести добровольцах.
15 ноября сообщалось, что ученые из Университета Южной Калифорнии разработали имплантат, способный улучшить человеческую память.
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