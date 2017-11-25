The Times: Мхитарян может вернуться в «Боруссию»
25 ноября 2017 - 15:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян может вернуться в дортмундскую «Боруссию», передаетThe Times.
По информации издания, МЮ не против продать 28-летнего армянского футболиста, чтобы компенсировать часть суммы, которая была потрачена на трансфер игрока в 2016 году.
Если позиция руководства английского клуба по поводу возможной продажи Мхитаряна не изменится, то «Боруссия» станет одним из клубов, который будет не прочь заполучить хавбека и может сделать для этого соответствующее предложение.
Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью открыто раскритиковал уровень выступлений Мхитаряна в последних матчах нынешнего сезона.
Мхитарян выступал за «Боруссию» с 2013 по 2016 год, после чего перешел в МЮ за €42 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 15 матчах за клуб в чемпионате Англии и Лиге чемпионов, забив два гола и отдав пять результативных передач.
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Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
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