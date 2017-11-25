Аронян лидирует перед заключительным туром Гран-при ФИДЕ
25 ноября 2017 - 12:12 AMT
PanARMENIAN.Net - В Пальма-де-Мальорке (Испания) завершается заключительный этап Гран-при ФИДЕ.
В восьмом туре представитель Армении Левон Аронян белыми сыграл вничью с россиянином Евгением Томашевским.
Армянский гроссмейстер с 5 очками на пол-очка опережает девять шахматистов.
В последнем туре, 25 ноября, Аронян черными сыграет с Хикару Накамурой (США), сообщает пресс-служба НОКА.
С 16 по 25 ноября в Пальма-де-Мальорке (Испания) проходит четвертый, заключительный этап Гран-при ФИДЕ. По швейцарской системе в 9 туров играют 18 шахматистов.
Самое значимое
Отмечается, что английский клуб уже давно следит за Гризманном, однако ему не удалось увести футболиста у «Атлетико Мадрид»
В дисциплине скрэтч ведущий армянский велогонщик Эдгар Степанян стал серебряным призером
Продолжает возглавлять рейтинг чемпион мира Магнус Карлсен (2837). Представитель США Фабиано Каруана (2799) поднялся на третье место
Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Число жертв теракта в мечети в Египте увеличилось до 305 человек Армия Египта объявила о нанесении авиаударов по машинам террористов. Находившиеся внутри боевики были убиты
Обстановка на передовой в Карабахе за неделю была относительно спокойной За указанный период ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в основном из стрелкового оружия, в северном направлении линии соприкосновения применив также 60 мм миномет (1 снаряд)
Состояние основателя Amazon в «черную пятницу» превысило $100 млрд В результате роста акций Amazon на два процента на фоне распродаж состояние Безоса выросла на 2,4 миллиарда долларов — до 100,3 миллиарда
Российские СМИ о соглашении Армения-ЕС: «Прощание с коньяком», армянский маневр и «враг России» Российские СМИ не оставили эту тему без внимания. Так, РБК пишет, что Армения через 25 лет потеряет право поставлять «коньяк» в Евросоюз