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Аронян лидирует перед заключительным туром Гран-при ФИДЕ

Аронян лидирует перед заключительным туром Гран-при ФИДЕ
25 ноября 2017 - 12:12 AMT

PanARMENIAN.Net - В Пальма-де-Мальорке (Испания) завершается заключительный этап Гран-при ФИДЕ.

В восьмом туре представитель Армении Левон Аронян белыми сыграл вничью с россиянином Евгением Томашевским.

Армянский гроссмейстер с 5 очками на пол-очка опережает девять шахматистов.

В последнем туре, 25 ноября, Аронян черными сыграет с Хикару Накамурой (США), сообщает пресс-служба НОКА.

С 16 по 25 ноября в Пальма-де-Мальорке (Испания) проходит четвертый, заключительный этап Гран-при ФИДЕ. По швейцарской системе в 9 туров играют 18 шахматистов.

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