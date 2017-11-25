Церковь Швеции отказалась считать Бога мужчиной
25 ноября 2017 - 12:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Церковь Швеции теперь будет использовать гендерно-нейтральные слова, говоря о Боге.
Церковники внесли поправки в правила ведения служб и убрали оттуда слова «Он» и «Господь» (Lord). Использовать слово «Бог» (God) разрешается, пишет Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.
Решение было принято 23 ноября на собрании Церковного собора — высшего законодательного органа Церкви Швеции, состоящего из 251 человека. Оно вступит в силу 20 мая, в День Святой Троицы.
Глава Церкви Швеции, архиепископ Уппсалы и доктор теологии Антье Якелен заявила, что подобные предложения обсуждались еще в 1986 году. «С точки зрения теологии, мы знаем, что Бог выше наших представлений о поле, он не человек», — отметила она.
Однако изменение в правилах богослужения понравилось не всем шведским теологам. Профессор теологии Лундского университета Кристер Палмблад заявил, что решение подрывает доктрину Святой Троицы и связь с другими христианскими церквями. «То, что Церковь Швеции теперь считают церковью, которая не уважает общепринятое теологическое знание — не слишком умный шаг», — сокрушается профессор.
Самое значимое
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Partner news
Последние новости
Месси продлил контракт с «Барселоной» В новом соглашении 30-летнего Месси с сине-гранатовыми прописана сумма отступных в размере € 700 млн
Обстановка на передовой в Карабахе за неделю была относительно спокойной За указанный период ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в основном из стрелкового оружия, в северном направлении линии соприкосновения применив также 60 мм миномет (1 снаряд)
Мануэль Петросян претендует на медаль ЧМ по шахматам U-20 Тигран Арутюнян набрал 5,5 очков и занимает 62-е место. Сирануш Гукасян в первенстве девушек с 4,5 очками находится на 52-м месте
Российские СМИ о соглашении Армения-ЕС: «Прощание с коньяком», армянский маневр и «враг России» Российские СМИ не оставили эту тему без внимания. Так, РБК пишет, что Армения через 25 лет потеряет право поставлять «коньяк» в Евросоюз