Французский писатель Николя Паньоль стал лауреатом премии имени Шарля Азнавура

PanARMENIAN.Net - В Марселе состоялась ежегодная церемония вручения литературной премии имени французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура.

В 2017 году этой награды удостоился французский писатель Николя Паньоль за книгу «Марсель Паньоль, 1895-1974 гг: альбом одной жизни».

На церемонии вручения премии вместе с заместителем мэра Марселя Дидье Паракяном присутствовал и глава муниципалитета Еревана Тарон Маргарян, который находится с официальным визитом в Марселе.

До вручения премии видеобращение к присутствующим адресовал сам Азнавур, он приветствовал всех находящихся в кинозале «Ле Сезар» и, пользуясь случаем, поздравил мэров Еревана и Марселя с 25-летием дружбы и сотрудничества между двумя городами.

В основе инициативы самого шансонье - оценка культурных и гуманитарных ценностей. Именно по этому критерию ежегодно выбираются победители премии имени Шарля Азнавура.