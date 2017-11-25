Российские СМИ о соглашении Армения-ЕС: «Прощание с коньяком», армянский маневр и «враг России»

PanARMENIAN.Net - Армения и Евросоюз 24 ноября в рамках пятого саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое стороны парафировали 21 марта 2017 года.

Этот документ должен усилить сотрудничество между Арменией и ЕС в таких сферах, как энергетика, транспорт, защита окружающей среды и торговля.Одной из целей соглашения является консолидация всестороннего политического и экономического партнерства и сотрудничества между сторонами на основе общих ценностей и тесных связей, в том числе, повышая участие Армении в политике, программах и работе агентств Европейского Союза.

Российские СМИ не оставили эту тему без внимания. Так, РБК пишет, что Армения через 25 лет потеряет право поставлять «коньяк» в Евросоюз. Отмечается, что соглашение даст армянским производителям коньяка право представлять свой продукт в Евросоюзе как «армянский коньяк» в последующие 25 лет.

«В документе (разъяснение ЕС - ред.) указывается, что название «коньяк» является французским защищенным географическим наименованием (AOC), но соглашение с Ереваном предполагает, что в ближайшие 25 лет армянские производители смогут использовать наименование «коньяк» и экспортировать его на тех же условиях и под тем же названием, что и сейчас. Европейский союз также предоставит Армении техническую и финансовую помощь, чтобы армянские производители смогли постепенно отказаться от названия «коньяк» и заменить его на «бренди»,- пишет издание.

Дискуссии между ЕС и Арменией по вопросу о коньяке продолжались несколько лет. Крупнейший армянский производитель коньяка — Ереванский коньячный завод — в 1998 году вошел в международную компанию Pernod Ricard.

Между тем,источник, близкий к руководству Армении, рассказал «Газете.Ru», что Армения получит средства на развитие гражданского общества, борьбу с коррупцией, развитие альтернативных источников энергии, а самое главное — перспективы для развития бизнеса: «Документ предусматривает допуск на европейские рынки некоторых товаров из Армении».

«Наша республика сможет благодаря договору получить доступ к различным технологиям из Европы, наши ученые смогут приезжать в государства блока для участия в научно исследовательских программах, совместных с ЕС. При этом, Армения сохранит свое членство в Евразийском экономическом союзе. Эта была наша принципиальная позиция — сотрудничать с этими объединениями, так как оба по-своему для нас выгодны. И государства Евросоюза пошли нам навстречу», — цитирует издание источник.

«В декларации по итогам саммита также говорится, что страны блока «придерживаются строгого курса на начало диалога, направленного на либерализацию визового режима с Арменией». Как пояснил источник «Газеты.Ru», близкий к армянскому руководству, соглашение, подписанное в пятницу в Брюсселе, само по себе не упростит процесс отмены виз республики со странами ЕС. Однако оно может стать одним из факторов, который стороны будут иметь в виду при достижении договоренности об отмене разрешения на въезд для жителей армянского государства в Европейский союз»,- отмечает издание в статье, отрывок которой озаглавлен «Армянский маневр».

«Коммерсантъ» также пишет, что Армения сделала важный шаг к сближению с ЕС.Вице-спикер Национального собрания Армении от правящей Республиканской партии Арпине Ованнисян заявила изданию, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС «является свидетельством того, что можно развивать экономические связи со странами ЕАЭС, но при этом выстраивать прочное взаимодействие с Евросоюзом».

Секретарь парламентской фракции блока «Царукян» Ваге Энфиаджян заявил изданию, что во внешней политике Армения не хочет формулы «или-или» и всегда выступала за «и-и».

Не так спокойно и объективно прокомментировали подписание соглашения Армения-ЕС во время программы «Время покажет» на Первом канале. В рамках передачи «Восточное партнерство» в целом и подписаниесоглашения Армения-ЕС в частности расценивалось в качестве партнерства, направленного против России. Российский журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко, в частности, в ответ на вопрос польского журналиста Томаша Мацейчука назвал армян, которые являются союзниками ЕС, «врагами России», а Карабах - «азербайджанской территорией». Поляк, в свою очередь, отметил, что считает Карабах армянским, и обвинил Россию в продаже оружия Азербайджану, который использует его против Армении, убивая армян.