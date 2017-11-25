Мануэль Петросян претендует на медаль ЧМ по шахматам U-20
25 ноября 2017 - 14:18 AMT
PanARMENIAN.Net - В итальянском городе Тарвизио подходит к концу чемпионат мира по шахматам до 20 лет. Перед заключительным туром представитель Армении Мануэль Петросян набрал 7,5 очков и делит 2-7 места (7-е по дополнительным показателям).
Другой представитель РА Айк Мартиросян с 6,5 очками находится на 19-й позиции. Тигран Арутюнян набрал 5,5 очков и занимает 62-е место. Сирануш Гукасян в первенстве девушек с 4,5 очками находится на 52-м месте, передает пресс-служба НОКА.
25 ноября будут сыграны партии последнего - 11-го тура.
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