Обстановка на передовой в Карабахе за неделю была относительно спокойной
25 ноября 2017 - 14:56 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 19 по 25 ноября на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск установившаяся относительно спокойная оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в основном из стрелкового оружия, в северном направлении линии соприкосновения применив также 60 мм миномет (1 снаряд).
Передовые подразделения Армии обороны НКР воздерживались от ответных действий, продолжая предпринимать необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций.
В период с 12 по 18 ноября на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск установившаяся с минувших недель относительно спокойная оперативная обстановка осталась неизменной.В указанный период ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня свыше 200 раз. Противник из стрелкового оружия произвел в направлении армянских позиций около 2500 выстрелов.
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