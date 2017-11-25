Месси продлил контракт с «Барселоной»
25 ноября 2017 - 16:41 AMT
PanARMENIAN.Net - «Барселона» официально объявила о подписании нового контракта с нападающим Лионелем Месси.
Аргентинский футболист продлил контракт с каталонским клубом до конца сезона-2020/21. В новом соглашении 30-летнего Месси с сине-гранатовыми прописана сумма отступных в размере € 700 млн, пишет Championat.com.
Прежний контракт действовал до лета 2018 года.
Месси заключил свой первый контракт с «Барселоной» в 2003 году. После этого соглашение уже восемь раз продлевалось. Аргентинский футболист является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и четырех наград «Золотая бутса».
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