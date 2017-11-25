Месси продлил контракт с «Барселоной»

PanARMENIAN.Net - «Барселона» официально объявила о подписании нового контракта с нападающим Лионелем Месси.

Аргентинский футболист продлил контракт с каталонским клубом до конца сезона-2020/21. В новом соглашении 30-летнего Месси с сине-гранатовыми прописана сумма отступных в размере € 700 млн, пишет Championat.com.

Прежний контракт действовал до лета 2018 года.

Месси заключил свой первый контракт с «Барселоной» в 2003 году. После этого соглашение уже восемь раз продлевалось. Аргентинский футболист является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и четырех наград «Золотая бутса».