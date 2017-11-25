Число жертв теракта в мечети в Египте увеличилось до 305 человек
25 ноября 2017 - 16:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Прокуратура Египта сообщила, что в результате теракта в мечети на Синайском полуострове 24 ноября погибли 305 человек, среди которых 27 были детьми, и 128 получили ранения.
Ранее сообщалось о гибели 235 человек. Число пострадавших оценивалось в 109 человек.
Днем 24 ноября вооруженные люди на четырех внедорожниках приехали к суфийской мечети в городе Бир Аль-Абед на севере Синая, где в этот момент шла молитва. Боевики устроили взрыв и начали стрелять из автоматического оружия; по словам очевидцев, они стреляли по убегавшим, а также по каретам скорой помощи.
Теракт называют самым крупным в новейшей истории страны, пишет Meduza.
Ответственность за нападение пока никто не взял. Армия Египта объявила о нанесении авиаударов по машинам террористов. Находившиеся внутри боевики были убиты.
Самое значимое
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Partner news
Последние новости
Месси продлил контракт с «Барселоной» В новом соглашении 30-летнего Месси с сине-гранатовыми прописана сумма отступных в размере € 700 млн
Обстановка на передовой в Карабахе за неделю была относительно спокойной За указанный период ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в основном из стрелкового оружия, в северном направлении линии соприкосновения применив также 60 мм миномет (1 снаряд)
Мануэль Петросян претендует на медаль ЧМ по шахматам U-20 Тигран Арутюнян набрал 5,5 очков и занимает 62-е место. Сирануш Гукасян в первенстве девушек с 4,5 очками находится на 52-м месте
Российские СМИ о соглашении Армения-ЕС: «Прощание с коньяком», армянский маневр и «враг России» Российские СМИ не оставили эту тему без внимания. Так, РБК пишет, что Армения через 25 лет потеряет право поставлять «коньяк» в Евросоюз