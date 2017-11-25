Число жертв теракта в мечети в Египте увеличилось до 305 человек

PanARMENIAN.Net - Прокуратура Египта сообщила, что в результате теракта в мечети на Синайском полуострове 24 ноября погибли 305 человек, среди которых 27 были детьми, и 128 получили ранения.

Ранее сообщалось о гибели 235 человек. Число пострадавших оценивалось в 109 человек.

Днем 24 ноября вооруженные люди на четырех внедорожниках приехали к суфийской мечети в городе Бир Аль-Абед на севере Синая, где в этот момент шла молитва. Боевики устроили взрыв и начали стрелять из автоматического оружия; по словам очевидцев, они стреляли по убегавшим, а также по каретам скорой помощи.

Теракт называют самым крупным в новейшей истории страны, пишет Meduza.

Ответственность за нападение пока никто не взял. Армия Египта объявила о нанесении авиаударов по машинам террористов. Находившиеся внутри боевики были убиты.