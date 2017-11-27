Армянин стал шестым на «Детском Евровидении — 2017»: Конкурс выиграла Россия

PanARMENIAN.Net - 14-летняя Полина Богусевич из Москвы выиграла песенный конкурс «Детское Евровидение — 2017», прошедший в Грузии.

Она выступила с композицией «Крылья» под номером 13. Набрав 188 баллов, россиянка обогнала участника из Грузии Григола Кипшидзе на три балла. Третье место заняла австралийка Изабелла Кларк, набравшая 172 баллов, пишет РИА Новости.

9-летний Миша (Микаел Григорян) из Армении занял 6-е место, набрав 148 баллов.

Грузия впервые принимает детское «Евровидение», которое в этом году проводится в 15-й раз. Конкурс прошел под слоганом «Сияй ярко».