Армянин стал шестым на «Детском Евровидении — 2017»: Конкурс выиграла Россия (видео)
27 ноября 2017 - 10:40 AMT
PanARMENIAN.Net - 14-летняя Полина Богусевич из Москвы выиграла песенный конкурс «Детское Евровидение — 2017», прошедший в Грузии.
Она выступила с композицией «Крылья» под номером 13. Набрав 188 баллов, россиянка обогнала участника из Грузии Григола Кипшидзе на три балла. Третье место заняла австралийка Изабелла Кларк, набравшая 172 баллов, пишет РИА Новости.
9-летний Миша (Микаел Григорян) из Армении занял 6-е место, набрав 148 баллов.
Грузия впервые принимает детское «Евровидение», которое в этом году проводится в 15-й раз. Конкурс прошел под слоганом «Сияй ярко».
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