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Названы 15 лучших смартфонов 2017 года

Названы 15 лучших смартфонов 2017 года
27 ноября 2017 - 10:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Издание TechRadar составило рейтинг 15 лучших смартфонов, появившихся на рынке в 2017 году.

Первое и второе места заняли новинки южнокорейской корпорации Samsung — Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus. Эксперты оценили качество камер гаджетов, быстродействие и дизайн. В тройку также вошло устройство Google Pixel 2 за «лучшую камеру на рынке и выдающийся дисплей».

Продукция компании Apple сенсационно не вошла в список лидеров. Занимающий четвертую строчку iPhone X журналисты раскритиковали за «невероятную дороговизну», отдав должное «блестящему экрану и мощной начинке» смартфона. iPhone 8 Plus занял и вовсе девятую строчку рейтинга, в нем эксперты отметили «беспроводную зарядку, мощную батарею, устаревший дизайн и дороговизну», пишет Lenta.ru.

Также в рейтинг вошли Huawei Mate 10 Pro, Samsung Galaxy Note 8, LG V30, LG G6, OnePlus 5T, Google Pixel 2 XL, Sony Xperia XZ Premium, HTC U11, iPhone 8, Honor 9.

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Lenta.ru: Названы лучшие смартфоны 2017 года
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