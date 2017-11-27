«Мама армянской сборной»: «МИР 24» поговорил с матерью Генриха Мхитаряна

PanARMENIAN.Net - Футбольным болельщикам по всему миру не дает покоя вопрос: как мальчик из маленькой Армении стал полузащитником «Манчестер Юнайтед» и капитаном национальной сборной Армении. Телеканал «МИР 24» встретился с мамой Генриха Мхитаряна и снял репортаж об армянском футболисте.

«Ее называют «мамой армянской сборной». Этим летом она получила награду и стала «Армянкой года» – за развитие отечественного футбола. У Марины Ташян с этим видом спорта связана работа и вся жизнь. Вдова известного нападающего и мама знаменитого полузащитника руководит отделом в Федерации спорта»,- рассказывает телеканал.

«Генрих был вторым ребенком в семье. Был такой период, когда я потеряла отца, и через три месяца родился Генрих. Была сильная подавленность после смерти, а он восполнил эту пустоту. Его имя – имя моего отца», – поделилась Марина Ташян.

А через несколько лет случился новый удар – скоропостижная смерть любимого супруга – Гамлета Мхитаряна. В последние годы он играл за французский «Валанс». Из-за его тяжелой болезни семья вернулась в Армению.

«Очень трудно было остаться одной с двумя детьми, у меня было такое чувство, что жизнь остановилась для меня», – рассказала Ташян.

«Когда сыну исполнилось семь, она привела его в спортивную школу. Сейчас условия для занятий гораздо лучше, чем были когда-то у Генриха. Но его упорству и трудолюбию, нужно поучиться. В 14 юноша отправился на стажировку в бразильский клуб. А через несколько лет в составе украинского «Шахтера» побил рекорд страны по количеству голов. И всегда мама и сестра рядом»,- говорится в репортаже.

«Я думаю, что семья – самое важное в спорте. Я знаю Генриха, и с отцом тренировался, и мать знаю. У него просто не могло быть иначе, он должен был достигнуть этих высот», – рассказал тренер Айк Киракосян.

Сегодня Генрих Мхитарян – победитель Лиги Европы УЕФА, обладатель Суперкубка Англии и двукратный обладатель Суперкубка Германии. В истории родной Армении он признан лучшим бомбардиром, и каждый забитый мяч посвящает маме и сестре.