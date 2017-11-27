Российские туроператоры: Армения - одно из доступных «винных» направлений у туристов из РФ

PanARMENIAN.Net - Винный туризм – специфичная и относительно молодая туристическая ниша, которая постепенно набирает в России все большую популярность. Так, Ассоциация туроператоров России (АТОР) отмечает Армению в числедоступных «винных» направлений.

«К слову, направления из числа стран постсоветского пространства становятся все более популярны у обычных туристов, желающих попробовать алкогольные специалитеты»,- говорится в сообщении. Отмечается, что групповая поездка на целый день на завод Арарат и Арени в Армении, стоит порядка $50 за человека.

АТОР отмечает, что в Армению российские туристы едут за вином и коньяком. Национальный туроператор АЛЕАН, например, предлагает тур «Легенды Армении», который предусматривает дегустацию местных коньяков.

Ранее стало известно, что столица Армении входит в топ-5 рейтинга лучших городов СНГ для зимних путешествий российских туристов.По данным агентства ТурСтат, туристы приезжают в Армению зимой в среднем на 4,5 дня и расходуют $65 в сутки.