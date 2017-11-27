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Армянин «усыпил» казахстанского бойца удушающим приемом на турнире Fight Nights Global 80

Армянин «усыпил» казахстанского бойца удушающим приемом на турнире Fight Nights Global 80
27 ноября 2017 - 12:40 AMT

PanARMENIAN.Net - В Алматы проходит турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 80.

26 ноября состоялся поединок казахстанского бойца Бауыржана Орзая и российского спортсмена армянского происхожденияГермана Барсегяна, пишет сообщает Sports.kz.

Бой в весовой категории до 61 килограмма завершился победой Барсегяна удушающим приемом во втором раунде — Орзай не стал признавать поражение и «заснул».

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Sports.kz: Армянин «усыпил» казахстанца удушающим приемом на турнире Fight Nights Global 80
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