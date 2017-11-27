Ватикан выпустил посвященную визиту Папы в Армению почтовую марку

PanARMENIAN.Net - Ватикан выпустил почтовую марку, посвященную визиту Папы Римского Франциска в Армению в июне 2016 года.

На марке изображен Папы Римский на фоне мемориального комплекса «Цицернакаберд», который был возведен в 1967 году в Ереване в память о жертвах Геноцида армян в Османской империи 1915 года.

Автором дизайна марки является художница Даниэла Лонго.

В серию почтовых марок, посвященную поездкам Папы Франциска в 2016 году, входят в общей сложности 6 марок. Помимо Армении, Ватикан выпустил марки, посвященные поездкам Папы в Мексику, на греческий остров Лесбос, в Польшу, Азербайджан и Грузию.

Визит Папы Римского Франциска в Армению начался 24 июня 2016 года. Утром 25 июня понтифик посетил в Ереване мемориальный комплекс в память жертв Геноцида армян в Османской империи «Цицернакаберд» и Музей-институт Геноцида армян. Утром 26 июня Папа Римский принял участие в совместной с Католикосом Всех армян Гарегином Вторым Святой Литургии в Первопрестольном Святом Эчмиадзине. В ходе визита Папа Римский Франциск и Католикос Всех армян Гарегин Второй подписали в Первопрестольном Святом Эчмиадзине Совместную декларацию, в которой выражается надежда на то, что касающиеся Нагорного Карабаха все вопросы получат мирное решение. Понтифик и католикос посетили также Хор Вирапский монастырь, где в знак мира выпустили голубей в сторону библейской горы Арарат и закрытой армяно-турецкой границы. В тот же день вечером Папа вылетел из Еревана.