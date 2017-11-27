Ватикан выпустил посвященную визиту Папы в Армению почтовую марку
27 ноября 2017 - 16:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Ватикан выпустил почтовую марку, посвященную визиту Папы Римского Франциска в Армению в июне 2016 года.
На марке изображен Папы Римский на фоне мемориального комплекса «Цицернакаберд», который был возведен в 1967 году в Ереване в память о жертвах Геноцида армян в Османской империи 1915 года.
Автором дизайна марки является художница Даниэла Лонго.
В серию почтовых марок, посвященную поездкам Папы Франциска в 2016 году, входят в общей сложности 6 марок. Помимо Армении, Ватикан выпустил марки, посвященные поездкам Папы в Мексику, на греческий остров Лесбос, в Польшу, Азербайджан и Грузию.
Визит Папы Римского Франциска в Армению начался 24 июня 2016 года. Утром 25 июня понтифик посетил в Ереване мемориальный комплекс в память жертв Геноцида армян в Османской империи «Цицернакаберд» и Музей-институт Геноцида армян. Утром 26 июня Папа Римский принял участие в совместной с Католикосом Всех армян Гарегином Вторым Святой Литургии в Первопрестольном Святом Эчмиадзине. В ходе визита Папа Римский Франциск и Католикос Всех армян Гарегин Второй подписали в Первопрестольном Святом Эчмиадзине Совместную декларацию, в которой выражается надежда на то, что касающиеся Нагорного Карабаха все вопросы получат мирное решение. Понтифик и католикос посетили также Хор Вирапский монастырь, где в знак мира выпустили голубей в сторону библейской горы Арарат и закрытой армяно-турецкой границы. В тот же день вечером Папа вылетел из Еревана.
Самое значимое
Этот документ должен усилить сотрудничество между Арменией и ЕС в таких сферах, как энергетика, транспорт, защита окружающей среды и торговля
По данным источника, исполнительный директор и главный продюсер фестиваля считает фильм Гедигяна одним из лучших
Губернатор Индианы Эрик Холкомб принял декларацию о том, что Османская империя централизованно осуществила уничтожение почти трех миллионов армян, греков, ассирийцев и сирийцев
«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Создано специальное устройство для зависимых от телефона У The Substitute Phone несколько моделей; они различаются расположением каменных шариков, которые повторяют самые распространенные жесты — свайп, разблокировка экрана
Кэмерон объяснил, почему герой ДиКаприо должен был умереть в конце «Титаника» По словам Кэмерона, на куске деревянной обшивки, благодаря которому спаслась героиня Кейт Уинслет, действительно было место и для Джека (ДиКаприо)
Команда Америабанка выиграла международный онлайн-конкурс Конкурс был организован Нидерландским банком развития - FMO, DEG - членом KfW Bankengruppe (банковская группа KfW), французским агентством развития PROPARCO и группой SimArch
В армянском Цахкадзоре появится первая скоростная саночная трасса «Тобогган» (видео) Сам аттракцион представляет собой трассу, больше всего напоминающую бобслейную. Максимальная скорость может достигать 40 км/ч, длина – 1025 метров