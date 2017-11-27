// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Галустян пожаловался в ФАС за использование его изображения в рекламе шаурмы

Галустян пожаловался в ФАС за использование его изображения в рекламе шаурмы
27 ноября 2017 - 14:10 AMT

PanARMENIAN.Net - Комедийный актер Михаил Галустян пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) после того, как одно из заведений быстрого питания в городе Копейске выставило рекламу шаурмы с его изображением. Об этом сообщает пресс-служба управления ФАС по Челябинской области.

«Рекламная конструкция в виде «настенного панно», размещенная на здании заведения быстрого питания в городе Копейске, помимо фотографии Михаила Галустяна, содержит следующие сведения: «Шашлык, Шаурма, На углях…», — отмечается в сообщении, пишет Lenta.ru.

Права на фотографию принадлежат Галустяну. Согласия правообладателя на использование этого изображения в рекламе получено не было, подчеркивает ведомство.

Регулятор направил запрос в администрацию Копейска, чтобы выяснить, кому принадлежит рекламный плакат, и проверить наличие разрешительных документов на его установку. Решение о возбуждении дела по признакам нарушения рекламного законодательства будет принято до 10 декабря.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Галустян обиделся на рекламу шаурмы
 Самое значимое
В Иране объявлен траур: Число погибших во время землетрясения достигло 445 человекВ Иране объявлен траур: Число погибших во время землетрясения достигло 445 человек
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
К Земле летит крупнейший астероидК Земле летит крупнейший астероид
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
СМИ: Азербайджанский бизнесмен Исмаилов хотел убить Авраама Руссо
Лапшин: Азербайджан больше всего похож на африканскую Гамбию
Каждый матч сборной Аргентины посетит около 20 тысяч аргентинских болельщиков
Лапшин: Меня нашли повешенным в камере бакинской тюрьмы
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Создано специальное устройство для зависимых от телефона У The Substitute Phone несколько моделей; они различаются расположением каменных шариков, которые повторяют самые распространенные жесты — свайп, разблокировка экрана
Кэмерон объяснил, почему герой ДиКаприо должен был умереть в конце «Титаника» По словам Кэмерона, на куске деревянной обшивки, благодаря которому спаслась героиня Кейт Уинслет, действительно было место и для Джека (ДиКаприо)
Команда Америабанка выиграла международный онлайн-конкурс Конкурс был организован Нидерландским банком развития - FMO, DEG - членом KfW Bankengruppe (банковская группа KfW), французским агентством развития PROPARCO и группой SimArch
В армянском Цахкадзоре появится первая скоростная саночная трасса «Тобогган» (видео) Сам аттракцион представляет собой трассу, больше всего напоминающую бобслейную. Максимальная скорость может достигать 40 км/ч, длина – 1025 метров