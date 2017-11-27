Галустян пожаловался в ФАС за использование его изображения в рекламе шаурмы
27 ноября 2017 - 14:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Комедийный актер Михаил Галустян пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) после того, как одно из заведений быстрого питания в городе Копейске выставило рекламу шаурмы с его изображением. Об этом сообщает пресс-служба управления ФАС по Челябинской области.
«Рекламная конструкция в виде «настенного панно», размещенная на здании заведения быстрого питания в городе Копейске, помимо фотографии Михаила Галустяна, содержит следующие сведения: «Шашлык, Шаурма, На углях…», — отмечается в сообщении, пишет Lenta.ru.
Права на фотографию принадлежат Галустяну. Согласия правообладателя на использование этого изображения в рекламе получено не было, подчеркивает ведомство.
Регулятор направил запрос в администрацию Копейска, чтобы выяснить, кому принадлежит рекламный плакат, и проверить наличие разрешительных документов на его установку. Решение о возбуждении дела по признакам нарушения рекламного законодательства будет принято до 10 декабря.
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