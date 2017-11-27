Samsung разработал аккумулятор для зарядки телефона за 12 минут
27 ноября 2017 - 16:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Южнокорейская компания Samsung разработала аккумулятор с использованием графена, который позволяет зарядить смартфон за 12 минут.
Как отмечают в компании, им удалось синтезировать графеновые шарики, которые ускоряют зарядку аккумулятора в 5 раз.Обычные литий-ионные батарейки заряжают телефоны в среднем за час.
Новая технология позволит производить на 45% более мощные аккумуляторы, чем те, которые сейчас есть на рынке, пишет южнокорейское издание Yonhapnews.
Графеновые шарики также потенциально могут найти применение в электрических автомобилях.
Графен — это углеродный элемент, который получают из графита. Он быстрее кремния проводит электричество. Считается, что графен станет основой микро- и наноэлектроники.
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