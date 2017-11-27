Discovery: Армянский зиплайн - самый завораживающий в мире

PanARMENIAN.Net - Армянский зиплайн - самый завораживающий в мире. Так говорится в видиосюжете американского телеканала Discovery о самом длинном аттракционе для экстремалов Zipline, построенном в Армении.

Сюжет подготовлен в режиме виртуальной реальности, что позволяет зрителям в полной мере оценить виды Армении, открывающиеся с зиплайна.

В сюжете также рассказано обоснователе проекта Yell Extreme Park Тигране Чибухчяне.

Длина самого длинного в мире аттракциона Zip Line - скоростной трассы для экстремального спуска по стальному канату в Енокаване, составляет 2680 м, высота - 200-300 м, продолжительность полета равна 3 минутам, максимальная скорость – 120 км/ч.