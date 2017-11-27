Итальянский писатель призвал к саботажу строительства азербайджанского газопровода
27 ноября 2017 - 17:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный итальянский писатель Эрри де Лука призвал к саботажу строительства Трансадриатического газопровода (TAP), предназначенного для транспортировки природного газа из Азербайджана в Италию.
Об этом он заявил на встрече со студентами в Лечче, расположенном всего в нескольких километрах от места строительства газопровода в Мелендуньо.
«Консорциум ТАР, несмотря на протесты местных жителей и муниципалитетов, продолжает строить газопровод. Это издевательство над обществом. Я уверен, что дальнейшее строительство ТАР будет саботировано», - заявил писатель, пишет contact.az со ссылкой на итальянские СМИ.
20 ноября в регионе Апулия в Италии вновь прошли массовые столкновения противников строительства Трансадриатического газопровода (TAP), предназначенного для транспортировки природного газа из Азербайджана в Италию, c полицией.
В конце марта 2017 года Государственный совет Италии дал разрешение на строительство Трансадриатического газопровода (TAP), которое позволяет не учитывать отрицательное мнение местных властей и фактически дает зеленый свет строительству трубопровода, по которому в Италию должен прийти азербайджанский газ. Высший административный суд Италии также вынес решение о продолжении строительства газопровода, посредством которого азербайджанский газ попадет в Европу.
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