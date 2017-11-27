Джигарханян официально развелся с супругой
27 ноября 2017 - 17:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Мировой судья удовлетворил иск о разводе актера и режиссера Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Об этом сообщила пресс-секретарь Кунцевского суда Москвы Дарья Галкина.
По словам адвоката режиссера Евгения Парфенова, супруга Джигарханяна не возражала против развода, пишет РИА Новости.
Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего артиста и 38-летней Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить супругу, которая «причинила ему много боли».
Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод. Вслед за этим Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра «от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива».
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