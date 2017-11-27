Глава МИД Ирана приедет в Ереван

PanARMENIAN.Net - По приглашению министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна 28 ноября в Ереван прибывает министр иностранных дел Ирана Мухаммад Зариф.

Запланированы встречи Зарифа с президентом Армении Сержем Саргсяном, премьер-министром Кареном Карапетяном. В тот же день запланированы переговоры руководителей внешнеполитических ведомств двух стран, по итогам которых министры выступят с заявлениями для прессы.

Главы МИД Армении и Ирана примут также участие в церемонии открытия армяно-иранского бизнес-форума.