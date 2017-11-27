В армянском Цахкадзоре появится первая скоростная саночная трасса «Тобогган»

PanARMENIAN.Net - На территории армянского курорта Цахкадзор откроется скоростная саночная трасса «Тобогган». Авторами проекта являются предприниматели Максим Сычев и Сейран Арутюнян.

Первая в своем роде саночная трасса в Армении откроется 1 июля 2018 года. Как считают сами предприниматели, «Тобогган» станет новой яркой страницей в развитии развлекательных услуг и организации семейного отдыха в Цахкадзоре, будет способствовать поддержанию интереса многочисленных гостей города и получению ими ярких впечатлений об отдыхе.

Для реализации своего проекта предприниматели решили привлечь инвестиции порядка 1,5 млн долларов посредством ICO-кампании, возможной благодаря технологии блокчейн.

Сам аттракцион представляет собой трассу, больше всего напоминающую бобслейную. Максимальная скорость может достигать 40 км/ч, длина – 1025 метров.

«Если для вас это слишком быстро, можете понизить скорость до комфортного уровня, используя тормозные рычаги, — поясняет Максим Сычев. — По адреналиновым ощущениям лучше всего сравнивать нашу трассу с картингом. Что касается безопасности, из всех производителей трасс мы выбрали вендора с наивысшими требованиями к ней – фирму «Виганд». Обязательным условием с его стороны является сертификация в TÜV SÜD – мирового лидера в области экспертиз. Ремни, боковые защитные сетки, два тормозных рычага — в правой и левой руке, автоматическое торможение на финише, выдерживание интервала между санями — все это делает катание максимально безопасным, что при возможной пропускной способности до 500 человек в час очень важно».

Предполагается, что трасса будет работать круглый год, в любую погоду и до 24 часов в сутки. Принять участие в аттракционе можно, приобретя токены, которые можно обменять на билет на одну полную поездку. Они уже продаются на сайте аттракциона. Цена продажи токена сейчас равна $4, цена билета на одну полную поездку после ввода в эксплуатацию будет варьироваться от $5 до $6,5 - в зависимости от дня продаж.

Целью проекта станет не только привлечение туристов в армянский курорт Цахкадзор, но и укрепление дружбы между Арменией и РФ, гражданами которых являются авторы проекта.

Всего в мире эксплуатируется более 400 подобных трасс, одна из них в столице Австрии - Вене, за полгода работы которой продается порядка 200.000 билетов. В то же время, по подсчетам предпринимателей, для успешной реализации проекта «Тобогган», в год необходимо продавать не менее 90 тысяч билетов. При этом, в Вене объект функционирует только полгода - в период горнолыжного сезона. В Цахкадзоре же предполагается круглогодичная работа аттракциона.